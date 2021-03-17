"Я был страшно удивлён": Лидер "Крематория" рассказал, как учился в одном классе с серийным маньяком

Лидер известной группы "Крематорий" Армен Григорян рассказал о том, как учился вместе с маньяком Сергеем Головкиным. Историей он поделился в интервью RTVI, которое появилось в "Ютубе".

По словам музыканта, он и будущий серийный убийца были одноклассниками на протяжении десяти лет. Григорян заметил, что они учились в 167-й школе в Москве.

"Когда меня пригласили в прокуратуру, я был страшно удивлён, потому что никаких поводов сомневаться в его психическом состоянии не было. Другое дело, что он не участвовал в наших пивных баталиях уже в старших классах, не увлекался рок-н-роллом, как это делали все тогда, то есть был немножко замкнутым человеком, но при этом очень спокойным", — отметил музыкант.

Григорян добавил, что Головкин хорошо учился и был практически отличником. Позднее исполнитель увидел его признательные показания, в которых злоумышленник рассказывал о том, как постоянно думал об убийстве своих одноклассников.

Напомним, в период с 1986 по 1992 год Сергей Головкин по кличке Фишер жестоко убил 11 подростков, самому младшему из которых было 12 лет. Практически все преступления он совершил на территории Одинцовского района Московской области. Головкина расстреляли в августе 1996 года, за несколько месяцев до введения моратория на смертную казнь в России. Он стал последним маньяком, казнённым в стране.

Ранее сообщалось, что в Татарстане прилюдно избивавшего женщин маньяка отправили за решётку на шесть лет.

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