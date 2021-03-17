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ФРС США ожидаемо сохранила базовую ставку

А прогноз по безработице в стране снизила до 4,5%.

17 марта 2021, 18:24
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка Штатов, сохранила базовую процентную ставку на уровне 0–0,25%, как и ожидалось рынком. Об этом финансовый регулятор сообщил по итогам заседания его руководства.

"Комитет [по операциям на открытом рынке] решил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 0–0,25% и полагает, что будет целесообразно поддерживать этот диапазон до тех пор, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а также росту инфляции до 2%", — указали в ФРС США.

Отметим, что в Штатах снизили прогноз по безработице в 2021 году с 5% до 4,5%. А в 2022-м нетрудоустроенность ожидается на уровне 3,9% против 4,2%, в 2023 году — на уровне 3,5% против 3,7%, прогнозируемых в декабре. При этом прогноз роста ВВП США улучшен в текущем году с 4,2% до 6,5%. По мнению главы ФРС, Штаты смогли избежать наихудших последствий вызванного пандемией коронавируса экономического кризиса.

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Авторы
Сидорова Эмила
Сидорова Эмила

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