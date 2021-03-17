"Попытка делать хорошую мину при плохой игре": Губернатор Севастополя оценил выпад Байдена в адрес России

Губернатор Севастополя оценил выпад Байдена в адрес Москвы. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой партии "Единая Россия"

Заявление президента США Джо Байдена о России является попыткой сказать о том, что Америка что-то решает, но на самом деле это не так, указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Заявление товарища Байдена не просто так сделано в преддверии седьмой годовщины Крымской весны, это попытка делать хорошую мину при плохой игре. Никакие санкции, никакие попытки устрашить нашу страну ни к чему не приводят, уверенность крымчан и севастопольцев в правильном выборе нарастает с каждым годом, потому что каждый год вводятся новые объекты, решаются все задачи, которые стоят перед Крымским полуостровом, страна наращивает оборонную мощь. Здесь, в Севастополе, где стоит Черноморский флот, это особенно видно", — cказал он.

Все заявления США являются попыткой манипуляции, сообщением о том, что страна что-то решает. Но на самом деле Россия сама способна решить все свои проблемы и задачи, не оглядываясь ни на чью позицию, заметил Развожаев.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

Авторы