"Попытка делать хорошую мину при плохой игре": Губернатор Севастополя оценил выпад Байдена в адрес России
РФ сама в состоянии справиться со стоящими перед ней задачами, указал он.
Губернатор Севастополя оценил выпад Байдена в адрес Москвы. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой партии "Единая Россия"
Заявление президента США Джо Байдена о России является попыткой сказать о том, что Америка что-то решает, но на самом деле это не так, указал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Заявление товарища Байдена не просто так сделано в преддверии седьмой годовщины Крымской весны, это попытка делать хорошую мину при плохой игре. Никакие санкции, никакие попытки устрашить нашу страну ни к чему не приводят, уверенность крымчан и севастопольцев в правильном выборе нарастает с каждым годом, потому что каждый год вводятся новые объекты, решаются все задачи, которые стоят перед Крымским полуостровом, страна наращивает оборонную мощь. Здесь, в Севастополе, где стоит Черноморский флот, это особенно видно", — cказал он.
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Все заявления США являются попыткой манипуляции, сообщением о том, что страна что-то решает. Но на самом деле Россия сама способна решить все свои проблемы и задачи, не оглядываясь ни на чью позицию, заметил Развожаев.
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