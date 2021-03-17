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Попова назвала процент вакцинированных, которые могут остаться без иммунитета к ковиду после прививки

Главное, чтобы общая часть населения страны оказалась защищена от инфекции, отметила она.

17 марта 2021, 18:00
<p>Анна Попова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL</p>

Анна Попова. Фото © ТАСС / Александр Астафьев / POOL

Иммунитет после вакцинации в среднем не вырабатывается у 10 процентов привившихся. Об этом в интервью Наиле Аскер-заде в программе "Вести" на телеканале "Россия-1" заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"10% населения земного шара, или 10% в любом городе и населённом пункте, — такое число людей в среднем не реагирует на вакцинацию, причём не только сегодняшними вакцинами. Это касается практически всех препаратов. Здесь главное, чтобы общая часть населения в стране была защищена", — сказала Попова.

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Глава Роспотребнадзора отметила, что в таком случае те 10% людей, которые не могут выработать иммунитет к вирусу, тоже будут защищены, поскольку инфекции будет негде распространиться.

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Ранее Анна Попова заявила о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, но всё же остаётся напряжённой.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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