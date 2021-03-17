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Украинский депутат предрекла Одессе техногенную катастрофу

Часть города может быть затоплена или попросту уничтожена, считает парламентарий.

17 марта 2021, 18:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В случае прорыва дамбы Хаджибейского лимана часть Одессы (Украина) может быть затоплена или полностью уничтожена. Об этом на брифинге заявила депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Татьяна Плачкова.

Плачкова указала, что уже около 20 лет дамбой никто не занимается и не поддерживает её в соответствующем рабочем состоянии, поэтому велика вероятность прорыва, который, в свою очередь, приведёт к техногенной и экологической катастрофе.

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"Каждый из вас знает, что такое Хаджибейский лиман. Это северо-западная часть Чёрного моря, 560 миллионов кубических метров воды площадью 112 квадратных километров. Каждый понимает, какое значение имеет дамба, удерживающая весь этот водоём", — пояснила Плачкова.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала главные причины техногенных аварий в России. По её мнению, компании стали всё больше задумываться об экологии.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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