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Сбежала из плена: полицейские рассказали о поимке и судьбе гонявшейся по улицам Нижневартовска медведицы — видео

Сейчас животное находится на передержке, для косолапой подыщут нового хозяина.

17 марта 2021, 19:03

Полицейские показали, как взяли в кольцо сбежавшую медведицу в Нижневартовске. Видео © 86.мвд.рф

Как сообщалось ранее, сегодня утром в Нижневартовске (ХМАО) по оживлённой дороге бегал медведь, который бродил по улицам города, пугая прохожих, а потом даже устроил погоню за мужчиной. Правоохранителям удалось взять его в оцепление и изловить. Видео "задержания" косолапого опубликовано на сайте УМВД России по ХМАО-Югре. Как выяснилось, местный житель Анвар Агаев держал животное в клетке в одном из помещений гостиницы "Европа". Об этом сообщает телеканал "360".

"Сотрудники полиции незамедлительно выехали на место, оцепили медведя, сейчас туда собраны все службы, решается вопрос о том, что с ним делать", — заявили в пресс-службе регионального МВД.

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Кстати, изначально СМИ писали, что животное попало под автобус, но в полиции эту информацию не подтвердили. Правоохранители заверили общественность, что убивать медведицу не планируют. Ей подыщут новый дом, а её хозяина ждёт проверка. Отмечается, что медведицу также осмотрят на наличие травм. Сейчас животное вернули на прежнее место жительства, сообщили в МВД. Такую меру называют временной, пока не найдут зверю нового хозяина.

"Как только медведица уснёт, мы будем её грузить в транспортное средство. В дальнейшем она будет транспортирована в вольер, откуда сбежала, и будет ждать там, когда кто-то её возьмет на дальнейшее содержание", — рассказали телеканалу в пресс-службе МВД.

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Кроме того, телеканал N1 сообщил, что у медведицы могут быть повреждены задние лапы. Лечение согласились взять на себя в Нижневартовском общественном фонде помощи животным "Человек и животные", о чём рассказала "360" руководитель организации Нина Бахман. По её словам, медведь — это животное, которое нельзя приручить, и рано или поздно природа всё равно возьмёт верх. В дикой природе, по мнению специалистов, выжить медведица не сможет. Агрессию же она проявляла в основном из-за того, что была ранена и напугана.

"Мы нашли мужчину, у которого есть клетка, который готов у себя подержать медведицу. За счёт фонда готовы предоставить лечение и корм для мишки на период, пока он поправится и пока мы решим вопрос с заповедником, куда его отправим, потому что многие заповедники от него отказываются, так как нет условий для содержания", — объяснила Бахман.

А ранее жители полярной станции на острове Голомянный (архипелаг Северная Земля) засняли необычное видео, как любознательный белый медведь забрался на крышу, чем очень удивил людей.

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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