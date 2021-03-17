Умер известный дирижёр Метрополитен-опера, уволенный за домогательства

В Калифорнии на 78-м году жизни скончался известный американский дирижёр, экс-худрук Метрополитен-опера Джеймс Ливайн. Об этом сообщил его личный врач, пишет газета The New York Times .

Джеймс Ливайн занимал должность музыкального директора Метрополитен-опера целых 40 лет — с 1976 года, а в 2016-м стал почётным музыкальным директором сцены. Однако его карьера оказалась под ударом в 2018 году в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.