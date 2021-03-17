Умер известный дирижёр Метрополитен-опера, уволенный за домогательства
Ему было 77 лет.
Фото © metopera.org
В Калифорнии на 78-м году жизни скончался известный американский дирижёр, экс-худрук Метрополитен-опера Джеймс Ливайн. Об этом сообщил его личный врач, пишет газета The New York Times.
По данным издания, дирижёр скончался ещё 9 марта, причина смерти не называется.
Джеймс Ливайн занимал должность музыкального директора Метрополитен-опера целых 40 лет — с 1976 года, а в 2016-м стал почётным музыкальным директором сцены. Однако его карьера оказалась под ударом в 2018 году в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.
Напомним, некий мужчина заявил, что Ливайн домогался его, когда он был ещё подростком, около 30 лет назад, и на протяжении следующих лет у них была сексуальная связь. Вскоре после этого Метрополитен-опера уволила дирижёра. Однако Джеймс Ливайн отрицал обвинения в сексуальном насилии и через суд потребовал от театра выплаты компенсации в размере более пяти миллионов долларов.
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