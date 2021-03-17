"Вся Россия будет жалеть по ребёнку!" Соседи рассказали, как сжёгшая сына заживо россиянка морила детей голодом — видео

Соседи матери-поджигателя рассказали о проблемах детей. Видео © LIFE

Дети в семье жительницы Курской области, поджёгшей восьмилетнего сына из-за того, что он рассказал отчиму про её измену с другим мужчиной, уже давно жили в ужасных условиях и постоянно были голодными. Об этом рассказали соседи женщины.

"Она их не кормила, может, даст когда кусочек. Мужа лучше кормила. Нигде она не работала, сейчас устроилась в туалет тут. Уедет утром — а они целый день голодные, к вечеру глянешь: четыре часа — они бегают, дрова собирают, чтобы печку натопить. Она же приезжает, начинает с них спрашивать: почему ничего не сделано, почему кушать не наготовлено? А сама сидит только в телефоне", — рассказала Лайфу одна из местных жительниц.

Женщина также объяснила, как произошла трагедия. Мать поругалась со своим мужем, тот уехал, и тогда женщина решила сорвать злость на детях. Со слов сестры погибшего мальчика, тот заявил маме, что налил в воду бензин. После этого горе-мамаша пригрозила, что сейчас сожжёт его. Сестра убежала и уже со стороны видела, как мать обливает собственного сына бензином.

"Выходит, она зажгла и стояла, глядела как он горел? Это ужас просто. Она его обливает, вода с бензином в рот льётся, она зажигалку что ли подставила. Посмотрим, говорит, как гореть будет", — сказала соседка.

Другой житель деревни пояснил, что иногда помогал детям, когда они просили, вытаскивал их тачку из снега. При этом он отметил, что раньше сестра погибшего мальчика была очень худой, "легче ведра", и только потом чуть подросла.

"Вся Россия будет жалеть по ребёнку!" — заключил он.

Ранее Лайф рассказывал, что женщина уже задержана, она стала фигуранткой уголовного дела по статье "Покушение на убийство малолетнего, совершённое с особой жестокостью".

Напомним, трагедия произошла 15 марта. 31-летняя женщина вывела сына во двор, облила ребёнка бензином и подожгла. Мальчик получил ожоги третьей степени. Он был доставлен в Железногорскую, а затем — в Курскую областную клиническую больницу, но ночью 17 марта ребёнок умер.

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