Рондон отомстил бывшей, а Дзюба не забил пенальти: "Зенит" в суперматче обыграл ЦСКА

Принципиальным этот матч был для новичка ЦСКА Саломона Рондона, который в 2014–2015 годах выступал за "Зенит". И было это очень даже неплохо: в 37 матчах он забил 20 голов. Отомстить бывшей команде он смог, открыв счёт на 28-й минуте — 1:0.

Рондон огорчил бывшую команду 🔥



Саломон провел в «Зените» два сезона, а теперь отличился против петербуржцев после прохода Эджуке 💪



Ждем второй тайм на Матч ТВ:https://t.co/y8TRrbIqsp pic.twitter.com/6LpdWTUw22 — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

Радость Рондона и фанатов красно-синих оказалась недолгой. Артём Дзюба с передачи Далера Кузяева сравнял счёт спустя всего несколько минут — 1:1. Этот гол позволил Дзюбе подняться на третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата России. У него теперь 130 мячей, а у лидера Олега Веретенникова — 143.

Дзюба сравнял уже через 5 минут после пропущенного гола



Лови видео ответного мяча «Зенита» 💥 pic.twitter.com/YNX5GsyQ6K — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

В концовке первого тайма судья после просмотра VAR назначил пенальти в пользу гостей из-за того, что защитник сборной России Марио Фернандес сыграл рукой. К точке пошёл всё тот же Дзюба, но Акинфеев взял пенальти! Самое удивительное, что Артём уже второй раз подряд не реализовывает 11-метровый удар. 8 марта в матче с "Рубином" он также не забил пенальти. Кажется, "Зениту" нужно эту роль срочно отдать Азмуну.

Акинфеев взял пенальти от Дзюбы и обновил рекорд по числу отбитых 11-метровых – его не переиграли уже 20 раз в чемпионатах России 👏👏👏



Лови сейв Игоря и эмоции по поводу назначения точки 😡 pic.twitter.com/lg9ehO63jX — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

Начало второго тайма сложилось крайне неудачно для армейцев столицы: на 50-й минуте Вендел вывел сине-бело-голубых вперёд.

Вот это девятина от Вендела 🔥🔥🔥



«Зенит» очень красиво вышел вперед 🚀 pic.twitter.com/jlxbQawdXX — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

А затем хозяева поля остались в меньшинстве. Ильзат Ахметов очень грубо сыграл на Кузяеве, за что получил прямую красную карточку.

Ахметов жестоко влетел в ногу Кузяева 🟥



На это даже смотреть больно 😱😱😱 pic.twitter.com/PCT3Cnrd9J — Матч ТВ (@MatchTV) March 17, 2021

На 77-й минуте Вендел оформил дубль и казалось, что всё в этой встрече уже решено, но нет... В самой концовке встречи ЦСКА заработал пенальти, который реализовал Никола Влашич, а судья добавил целых пять минут, но подвиг команда Виктора Гончаренко не совершила. Судья зафиксировал 3:2 в пользу "Зенита".

Подопечные Сергея Семака продолжают лидировать в турнирной таблице, но уже с 48 очками. У ЦСКА — третье место (41).

Отметим, что ранее "Ростов" разгромил волгоградский "Ротор" (4:0), а грозненский "Ахмат" дома победил тульский "Арсенал" (2:0).

РПЛ. 23-й тур ЦСКА — "Зенит" — 2:3 Голы: Рондон 28' (1:0), Дзюба 33' (1:1), Вендел 50' (1:2), Вендел 77' (1:3), Влашич 90+1' (2:3, пенальти)

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