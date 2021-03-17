ЦСКА с поражения начал второй раунд Кубка Гагарина, уступив дома "Локомотиву"
Армейцы не смогли пробить голкипера ярославцев.
Фото © Пресс-служба ХК "Локомотив" Ярославль
Московский ЦСКА проиграл ярославскому "Локомотиву" в первом матче серии 1/4 финала Кубка Гагарина. Встреча состоялась в Москве на "ЦСКА-арене" и закончилась победой железнодорожников со счётом 2:0.
Оба гола ярославцы забили в третьем периоде — на десятой минуте Егор Коршков вывел гостей вперёд, а за 30 секунд до финальной сирены пустые ворота ЦСКА поразил Михаил Беляев.
Армейцы нанесли 25 бросков, однако пробить голкипера Эдварда Паскуаля им так и не удалось.
"Локомотив" повёл в серии 1-0, но уже 19 марта у ЦСКА будет возможность счёт сравнять. Вторая игра пройдёт также в Москве, после чего команды переедут в Ярославль.
КХЛ. Кубок Гагарина. 1/4 финала
ЦСКА — "Локомотив" — 0:2 (0:0; 0:0; 0:2), в серии — 0-1
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