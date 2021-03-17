Роскомнадзору предложили дать доступ к детализации звонков россиян

Роскомнадзор может получить доступ к паспортным данным абонентов связи в России, а также получать детализацию их звонков. Это следует из проекта постановления правительства, который был разработан для борьбы с "серыми" сим-картами.

В документе предлагается дать регулятору доступ к различным сведениям об абонентах, в том числе о том, кто, кому и с каких мобильных устройств звонил. Такую информацию, согласно проекту, Роспотребнадзору должны будут предоставить операторы сотовой связи. В настоящий момент доступ к такого рода данным есть только у самих операторов, а также у правоохранительных органов.

Таким образом, если предложенную инициативу утвердят, то у надзорного ведомства появится доступ к следующей информации: Ф.И.О. абонентов, дата рождения, место жительства и данные паспорта, место работы, виды вызовов, совершённых обычными абонентами или пользователями корпоративных тарифов, а также номера вызывающего и вызываемого абонента. Кроме того, Роскомнадзору будет известен дополнительный номер вызывающего абонента и номер, на который идёт переадресация. Кроме прочего, в ведомстве узнают данные о передаче абонентом голоса, текстовых и мультимедиа сообщений.

В пояснительной записке к законопроекту нововведения объясняются необходимостью борьбы с так называемыми "серыми" сим-картами, которые бесплатно распространяются в местах массового скопления людей. Такие симки оформляются на юридические организации и индивидуальных предпринимателей, а потом используются для мошенничества. Так, злоумышленники приобретают сим-карты по чужим паспортам, что препятствует оперативно-разыскным действиям, поскольку усложняет процесс идентификации абонента.

Авторы