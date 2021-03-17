Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Псаки заявила о намерении Байдена относиться к России иначе, чем Трамп

Новый лидер США якобы не будет замалчивать острые моменты.

17 марта 2021, 20:03
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда её попросили прокомментировать приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Мы, конечно же, видели эти сообщения. Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", — отметила пресс-секретарь.

Захарова — о вызове посла РФ в Вашингтоне для консультаций в Москву: Беспрецедентный шаг

Захарова — о вызове посла РФ в Вашингтоне для консультаций в Москву: Беспрецедентный шаг

При этом Псаки заметила, что есть сферы, в которых Штаты и Россия могут работать вместе. Она добавила, что США надеются, что "для этого есть возможности". В Белом доме также подчеркнули, что Байден не будет замалчивать острые моменты в отношениях Вашингтона и Москвы, но считает, что стороны смогут сотрудничать, несмотря на это.

Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент США Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за некое "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1