Псаки заявила о намерении Байдена относиться к России иначе, чем Трамп
Новый лидер США якобы не будет замалчивать острые моменты.
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Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда её попросили прокомментировать приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.
"Мы, конечно же, видели эти сообщения. Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", — отметила пресс-секретарь.
При этом Псаки заметила, что есть сферы, в которых Штаты и Россия могут работать вместе. Она добавила, что США надеются, что "для этого есть возможности". В Белом доме также подчеркнули, что Байден не будет замалчивать острые моменты в отношениях Вашингтона и Москвы, но считает, что стороны смогут сотрудничать, несмотря на это.
Ранее сегодня США внесли Россию в список стран, с которыми запрещён экспорт и импорт вооружений. Исключения сделаны лишь в рамках сотрудничества в области космоса. Кроме того, с нелестным заявлением в адрес российского лидера Владимира Путина выступил президент США Джо Байден. Американский политик указал также, что Москва должна заплатить за некое "вмешательство" в выборы в США. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия". После этого посол России в США Анатолий Антонов был вызван в Москву для консультаций.
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