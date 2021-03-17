Псаки заявила о намерении Байдена относиться к России иначе, чем Трамп

Администрация президента США Джо Байдена намерена прямолинейно действовать в отношениях с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, когда её попросили прокомментировать приглашение в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова.

"Мы, конечно же, видели эти сообщения. Наша администрация будет по-другому подходить к отношениям с Россией, нежели предыдущая администрация. Мы будем прямолинейны, и мы будем прямо действовать в тех сферах, где есть вопросы, вызывающие у нас обеспокоенность", — отметила пресс-секретарь.

При этом Псаки заметила, что есть сферы, в которых Штаты и Россия могут работать вместе. Она добавила, что США надеются, что "для этого есть возможности". В Белом доме также подчеркнули, что Байден не будет замалчивать острые моменты в отношениях Вашингтона и Москвы, но считает, что стороны смогут сотрудничать, несмотря на это.

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