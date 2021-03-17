Канцлер Австрии призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск "Спутнику V"

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал власти Европейского союза как можно скорее допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на европейский рынок при условии её безопасности.

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше", — приводит ТАСС слова Курца в интервью местному телеканалу.