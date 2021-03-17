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Категорий: 18

Канцлер Австрии призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск "Спутнику V"

Политик считает вполне реальными шансы на то, что его страна получит препарат от России.

17 марта 2021, 20:34
<p>Фото © ТАСС / imago images / photonews.at</p>

Фото © ТАСС / imago images / photonews.at

Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал власти Европейского союза как можно скорее допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на европейский рынок при условии её безопасности.

"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше", — приводит ТАСС слова Курца в интервью местному телеканалу.

Курц: Австрия готова начать производство российской вакцины после её регистрации в ЕС

Курц: Австрия готова начать производство российской вакцины после её регистрации в ЕС

Канцлер также назвал "вполне реальным" получение Австрией от России вакцины "Спутник V".

Ранее Себастьян Курц заявлял о готовности привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в ЕС.

Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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