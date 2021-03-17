Канцлер Австрии призвал власти ЕС как можно скорее дать допуск "Спутнику V"
Политик считает вполне реальными шансы на то, что его страна получит препарат от России.
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Канцлер Австрии Себастьян Курц призвал власти Европейского союза как можно скорее допустить российскую вакцину от коронавируса "Спутник V" на европейский рынок при условии её безопасности.
"Что касается "Спутника V" и других вакцин, то я очень настаиваю на том, чтобы со стороны ответственного агентства в Европе последовала скорейшая регистрация всех вакцин, которые безопасны. Чем больше вакцин, тем лучше", — приводит ТАСС слова Курца в интервью местному телеканалу.
Канцлер также назвал "вполне реальным" получение Австрией от России вакцины "Спутник V".
Ранее Себастьян Курц заявлял о готовности привиться российской вакциной от коронавируса "Спутник V" или китайским препаратом, если их одобрят в ЕС.
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