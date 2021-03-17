Модернизированный российский Ил-103 будут производить в Венгрии

В Минпромторге РФ сообщили, что Авиационный комплекс имени Ильюшина и венгерская компания Aviation Engineering подписали договор на модернизацию и лицензионное производство самолёта Ил-103 в Венгрии.

"Стороны договорились о совместной разработке и изготовлении усовершенствованной версии лёгкого многоцелевого самолёта Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ", — сказано в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идёт о модернизированной версии ранее выпускавшегося одномоторного четырёхместного воздушного судна с поршневым двигателем, эксплуатация которого возможна в любых климатических условиях с коротких ВПП, в том числе с грунтовым покрытием.

В Минпромторге выразили надежду, что данный проект позволит сторонам не только получить новые компетенции, но и выйти с усовершенствованным самолётом на новые рынки. Добавим, что российские и венгерские эксперты планируют провести работы по оцифровке существующей конструкторской документации и модернизации самолёта, необходимые для успешного выхода на рынок авиации общего назначения. По итогам наземных и лётных испытаний модернизированной версии Ил-103 планируется оформить главное изменение к существующим сертификатам типа.

Также стоит заметить, что на универсальной базе модернизированного Ил-103 может быть осуществлён выпуск различных версий — как учебных, так и самолётов для частного использования, туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медпомощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы. Также воздушные суда можно использовать для мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.

Замглавы Минпромторга Олег Бочаров отметил, что спрос на самолёты подобного класса в мире устойчивый, а подписанное соглашение говорит о востребованности отечественных технологий и разработок за границей.

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