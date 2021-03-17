Работник молзавода украл у начальника 14 млн рублей, пока тот был в отпуске

Руководителя одного из крупных молочных предприятий в селе Горькая Балка в Краснодарском крае обманул его же заместитель. Предприниматель в течение полугода находился в отпуске и всё это время отсутствовал на рабочем месте. Вернувшись, бизнесмен выяснил, что исполняющий вместо него обязанности заместитель украл огромную сумму.

"Заместитель вступил в сговор сразу с несколькими ИП и перечислил на их расчетные счета деньги предприятия. В том числе перевел и миллион рублей, который должны были получить за поставку коровьего молока", – рассказал "КП" источник в правоохранительных органах.

Выяснилось, что зам действовал не один. Он вступил в преступный сговор с главным бухгалтером молочного предприятия. По подсчетам бизнесмена, в общей сложности они похитили 13 миллионов 800 тысяч российских рублей.

А в Улан-Удэ ранее задержали депутата горсовета и по совместительству директора местного водоканала, которого заподозрили в серьёзном злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он принуждал подчинённых бесплатно строить дом для его родственницы.

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