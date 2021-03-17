"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Мюнхенская "Бавария" на "Альянц-арене" обыграла "Лацио" со счётом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличились в этой встрече Роберт Левандовский с пенальти и Шупо-Мотинг. Первая игра завершилась также победой баварцев (4:1). Таким образом, немецкий клуб проходит дальше.