Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Определились все участники 1/4 финала ЛЧ.

17 марта 2021, 22:03
<p>Фото © ФК "Бавария"</p>

Фото © ФК "Бавария"

Мюнхенская "Бавария" на "Альянц-арене" обыграла "Лацио" со счётом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличились в этой встрече Роберт Левандовский с пенальти и Шупо-Мотинг. Первая игра завершилась также победой баварцев (4:1). Таким образом, немецкий клуб проходит дальше.

Ещё одним четвертьфиналистом стал "Челси", который обыграл мадридское "Атлетико" (2:0). Забили голы Хаким Зиеш и Эмерсон. По сумме двух матчей счёт 3:0 в пользу команды Романа Абрамовича.

Отметим, что жеребьёвка Лиги чемпионов состоится 19 марта.

Авторы
Кира Громова
Кира Громова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

ЦСКА с поражения начал второй раунд Кубка Гагарина, уступив дома "Локомотиву"

сегодня в 19:34

"АПЛ нуждается в таком арбитре": В Англии восхитились не поддержавшим акцию в защиту темнокожих Карасёвым

сегодня в 12:49

Рондон отомстил бывшей, а Дзюба не забил пенальти: "Зенит" в суперматче обыграл ЦСКА

сегодня в 19:17

Работник молзавода украл у начальника 14 млн рублей, пока тот был в отпуске

сегодня в 22:33

Власти Франции и Польши призвали остановить вывоз вакцин от ковида из ЕС

сегодня в 22:25

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1