"Бавария" и "Челси" вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов
Определились все участники 1/4 финала ЛЧ.
Фото © ФК "Бавария"
Мюнхенская "Бавария" на "Альянц-арене" обыграла "Лацио" со счётом 2:1 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Отличились в этой встрече Роберт Левандовский с пенальти и Шупо-Мотинг. Первая игра завершилась также победой баварцев (4:1). Таким образом, немецкий клуб проходит дальше.
ERIC MAXIM CHOUPO-G⚽️ALTING! #UCL #FCBLAZ #MiaSanMia pic.twitter.com/06DtUC2GW2— 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) March 17, 2021
Ещё одним четвертьфиналистом стал "Челси", который обыграл мадридское "Атлетико" (2:0). Забили голы Хаким Зиеш и Эмерсон. По сумме двух матчей счёт 3:0 в пользу команды Романа Абрамовича.
45 to go, let's see the job through boys! 👊— Chelsea FC (@ChelseaFC) March 17, 2021
🔵1-0 🔴 [46‘] #CHEATM pic.twitter.com/yW5P0iEIu4
Отметим, что жеребьёвка Лиги чемпионов состоится 19 марта.
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