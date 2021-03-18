Метеорологи решили увековечить имена двух разрушительных циклонов

Человеческие имена Дориан и Лаура больше никогда не будут присваивать атлантическим тропическим циклонам. Такое решение приняла Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Дело в том, что эти два разрушительных урагана привели огромному ущербу и человеческим жертвам. По той же причине будут изъяты из ротации наименования "Йота" и "Эта".

Комитет по ураганам ВМО изъял названия "Дориан" (2019 год), "Лаура", "Эта" и "Йота" (2020 год) из поочередно сменяемых списков имен атлантических тропических циклонов, что связано со смертями и разрушениями, которые они вызвали, — заявили в BMO.

Прошлый год стал особенным: ураганов было столько, что стандартный список 21 имени быстро закончился, поэтому и пришлось переходить на греческий алфавит.

Напомним, "Дориан" ударил по Багамам в 2019 году. Ущерб от него оценили в 3,4 млрд долларов. "Лауры" прошлась в 2020 году по американскому штату Луизиана. Она принесла разрушений на 19 млрд долларов.

Ураган "Йота" же почти полностью уничтожил инфраструктуру острова в Колумбии. После этого он ударил по побережью Никарагуа и Гондураса.

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