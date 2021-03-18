Метеорологи решили увековечить имена двух разрушительных циклонов
Обычно эти природные явления именуют по ротации, но эти названия использовать больше не будут.
Фото © Twittert/BuzFeed
Человеческие имена Дориан и Лаура больше никогда не будут присваивать атлантическим тропическим циклонам. Такое решение приняла Всемирная метеорологическая организация (ВМО). Дело в том, что эти два разрушительных урагана привели огромному ущербу и человеческим жертвам. По той же причине будут изъяты из ротации наименования "Йота" и "Эта".
Комитет по ураганам ВМО изъял названия "Дориан" (2019 год), "Лаура", "Эта" и "Йота" (2020 год) из поочередно сменяемых списков имен атлантических тропических циклонов, что связано со смертями и разрушениями, которые они вызвали, — заявили в BMO.
Прошлый год стал особенным: ураганов было столько, что стандартный список 21 имени быстро закончился, поэтому и пришлось переходить на греческий алфавит.
Напомним, "Дориан" ударил по Багамам в 2019 году. Ущерб от него оценили в 3,4 млрд долларов. "Лауры" прошлась в 2020 году по американскому штату Луизиана. Она принесла разрушений на 19 млрд долларов.
Ураган "Йота" же почти полностью уничтожил инфраструктуру острова в Колумбии. После этого он ударил по побережью Никарагуа и Гондураса.
Выбор редакции
Ветер сносит с ног: в Новороссийске бушует непогода — видео
Более 60 человек получили травмы на "ледяных" улицах Владивостока
Посол России в США отправится на консультации в Москву 20 марта
Российские рыбаки предупредили о возможных сбоях в добыче самой дешёвой рыбы в стране
Учительница из Волгограда смогла заработать на кредитных аферах 18 млн
Комментариев: 0