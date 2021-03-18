"Никто не будет воевать с Россией": Немецкий политолог ответил на требование Киева "вернуть Крым"
По его мнению, Украина продвигает "культ жертвы", но безрезультатно.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Попытки Украины заставить Германию помочь ей "вернуть Крым" не увенчаются успехом. Об этом заявил немецкий политолог Александр Рар, комментируя слова посла Украины в Германии Андрея Мельника. Тот ранее сказал, что Берлин якобы должен помочь Киеву, так как это его "моральная обязанность" после оккупации в прошлом веке.
"Это пустые слова, сказанные для давления на Германию. Этим занимается Польша, Греция, потому что они знают, что Германия не ответит", — отметил Рар в интервью НСН.
Он добавил, что Украина научилась использовать в Евросоюзе "культ жертвы", чтобы её слушали. Однако результата не будет, потому что "никто не собирается воевать с Россией".
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что западная коалиция во главе с США не сможет изменить того, что Крым стал частью России. Дипломат подчеркнул, что полуостров останется с Россией навсегда.
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМ, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.
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