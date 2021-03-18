Стало известно, когда в Москву придёт метеорологическая весна

Пока март не радует жителей Москвы весенним теплом: среднемесячная температура в столице на 1,1 градуса ниже нормы, выпало 64% месячной нормы осадков, а высота снежного покрова составляет 38 сантиметров при норме в 35 сантиметров. Однако всё изменится уже на следующей неделе, когда наступит метеорологическая весна. Об этом Лайфу рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В ближайшие пять суток метеозима продолжится... В Москве ночные температуры будут находиться в диапазоне –1…–6, днём столбики термометров поднимутся до 0…+5... Однако с 23 марта (в День метеоролога) наметятся позитивные перемены. Инициатива станет переходить к антициклону, который, по всей видимости, будет господствовать почти до конца месяца", — рассказал эксперт.

Последняя неделя марта будет по-весеннему солнечной, станет теплее. Если ночная температура будет около –4...+1, то днём воздух прогреется до +5 и к следующим выходным будет уже +10.

По уточнённым данным, за последние 30 лет дата наступления климатической весны в столице сдвинулась с 27 на 21 марта, так что можно утверждать, что наступление весны в этом сезоне произойдёт почти по графику — с незначительной двухдневной задержкой.

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