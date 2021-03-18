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Грузинского конкурсанта Евровидения требуют дисквалифицировать из-за поста о хейтерах и их матерях

Торнике Кипиани высказал угрозы сексуального характера по отношению ко всем, кому не понравился его клип.

18 марта 2021, 15:02

Фото © Facebook / Tornike Kipiani

Жители Грузии создали петицию, в которой требуют лишить 33-летнего исполнителя Торнике Кипиани права представлять страну на международном песенном конкурсе "Евровидение". Скандал разгорелся после того, как певец нецензурной бранью ответил хейтерам, которые раскритиковали его песню в "Фейсбуке". Кроме того, исполнитель выразил негативное отношение к самому Евровидению, чем, по мнению авторов петиции, "нанёс ущерб имиджу страны".

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Пост, о котором идёт речь, был размещён в соцсетях исполнителя накануне. В нём он высказал угрозы сексуального характера по отношению к матерям своих хейтеров, а позже опубликовал ещё одну запись, уточнив, что не пощадит ушей своих обидчиков.

"Eurovision Song Contest, вы знаете, что я вас люблю. Тот пост был для хейтеров. Эй хейтеры, *** вас в ухо, —пригрозил Кипиани.

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Напомним, что в России тоже не утихает скандал вокруг певицы Манижи, которая выиграла право представлять нашу страну на Евровидении по результатам всенародного голосования. Певица соревновалась с группой Therr Maitz, представившей во время специального праздничного шоу песню Future is bright, и дуэтом #2Маши, исполнившим композицию Bitter words. Группа Little Big, которая должна была представлять Россию в 2020 году, отказалась от борьбы.

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В частности, в кандидатуре Манижи засомневались музыкант Юрий Лоза, критик Сергей Соседов, депутат Виталий Милонов и даже художественный руководитель группы "Бурановские бабушки" Анна Прокопьева, которая считает, что песня исполнительницы проигрывает для уровня Евровидения.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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