В Петербурге возвели Триумфальную арку к юбилею воссоединения Крыма с Россией
Полная готовность объекта намечена на 2024 год, к 10-летию воссоединения полуострова с РФ.
Фото © Газета "Петербургский дневник"
В петербургском посёлке Лисий Нос специалисты возвели Триумфальную арку к седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщила газета "Петербургский дневник".
Авторы вдохновлялись итальянской Триумфальной аркой Тита 82-го года постройки, возведённой в память о победе Рима в Иудейской войне. Петербургская версия является, по словам создателей, "важным и хорошим смыслом" для России.
"Идея моя. В любом новом квартале должны быть доминанты, общественные пространства, объекты, которые формируют смыслы и обеспечивают узнаваемость территории. Была задумана доминанта в квартале в виде классической арки. С другой стороны, триумфальные события редки. Самое близкое из них — это воссоединение Крыма с Россией", — объяснил инвестор и девелопер проекта одного из ЖК Михаил Голубев.
Новая арка — размером с трёхэтажный дом — в плане пропорций будет являться почти полной копией римской достопримечательности. Там планируют создать частный музей, хотя здание пригодно и для проживания людей. Сама конструкция уже готова, декоративную часть планируется определить в рамках отдельного конкурса, который пройдёт во второй половине 2021 года. Полная готовность объекта намечена на 2024 год, к 10-летию возвращения Крыма в Россию.
А на Украине недавно владелец выкупил здание местного морга и решил открыть там отель с рестораном.
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