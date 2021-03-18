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Категорий: 18

МИД России — о словах Байдена про Путина: Чего мы только уже не слышали от США за десятилетия

Там отметили, что РФ займётся ревизией состояния российско-американских отношений.

18 марта 2021, 14:17
<p>Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине.

"Мы чего только уже не услышали от коллективного Запада или непосредственно от каждой страны за последние годы, даже за десятилетия", — цитирует газета "Известия" официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

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Захарова добавила, что разрушение дипломатических связей со странами не является ни российской стратегией, ни тактикой. Она уточнила, что в настоящий момент РФ займётся ревизией состояния российско-американских отношений.

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".

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В Совфеде поставили диагноз "Джо Деменцио" после оскорбительных слов в адрес Путина

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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