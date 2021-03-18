В МИД РФ назвали очередным вбросом заявления Вашингтона о "вмешательстве" в американские выборы
Там напомнили, что нет никаких свидетельств вмешательства со стороны российских госструктур в дела США.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Заявления Вашингтона о так называемом вмешательстве России в выборы президента США в 2020 году можно расценить, как очередной информационный вброс. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы расцениваем это как очередной информационный вброс, построенный целиком на безосновательном выводе, что в интернете массово якобы циркулировали критические по отношению к кандидату демократов материалы, распространяемые, как было заявлено, некими российскими агентами влияния", — цитирует её ТАСС.
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Она напомнила, что никаких свидетельств вмешательства со стороны российских госструктур в дела США нет. Чего не скажешь о нескончаемых попытках американских официальных лиц управлять политическими процессами в других странах. По словам Захаровой, в том числе в России, "напрямую командовать маргинальными оппозиционными группами с целью привнести нестабильность, сеять рознь и раздор".
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. В беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина. Его выпад в адрес президента РФ спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал "истерикой от бессилия".
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