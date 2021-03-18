Учёные назвали регионы России, которым грозит климатическое бедствие

В зоне риска в результате таяния льдов из-за глобального потепления окажутся Санкт-Петербург, Курганская область и восток Челябинской области. Об этом порталу Ura.ru рассказала климатолог, преподаватель Челябинского государственного университета кандидат географических наук Екатерина Пестрякова.

"Затопление в Санкт-Петербурге может произойти не только из-за потепления. Дело в том, что поднимается балтийский щит — это так называемые неотектонические движения. <…> Может быть затоплена Западная Сибирь, Курганская область, восток Челябинской области, где низкие гипсометрические отметки (расположение относительно уровня Мирового океана)", — сказала климатолог.

Поддержал мнение коллеги и директор климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексей Кокорин. Однако, по его словам, угроза затопления не является самой главной. Общее повышение температуры крайне негативно скажется на плодородии земель в и без того жарких регионах, таких как Краснодарский и Ставропольский края.

Он также отметил, что помимо всего в случае затопления России придётся не только спасать своих соотечественников из проблемных зон, но и разбираться с проблемой сотен миллионов климатических беженцев.

А ранее учёные пообещали москвичам, что в ближайшие годы в регионе произойдёт климатическая аномалия, которая навсегда изменит их жизнь.

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