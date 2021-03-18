Зеленский рассказал о "достижимой" мечте Украины
Правда, понадобится помощь стран ЕС.
Фото © ТАСС / EPA / SERGEY DOLZHENKO
Президент Украины Владимир Зеленский высказался о полноправном членстве страны в Евросоюзе, назвав это "стратегически достижимой мечтой". Такое заявление он сделал по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Киеве.
"Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС — это не фантастически далёкая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути", — поделился Зеленский с журналистами.
Он пояснил, что Украина хочет сформировать коалицию из тех стран ЕС, которые будут лоббировать кандидатуру страны. Киев сейчас находится на сложном пути, отметил Зеленский.
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