Зеленский рассказал о "достижимой" мечте Украины

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о полноправном членстве страны в Евросоюзе, назвав это "стратегически достижимой мечтой". Такое заявление он сделал по итогам переговоров с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Киеве.

"Полноправное членство Украины в ЕС нельзя откладывать в долгий ящик. Украина в ЕС — это не фантастически далёкая мечта. Это стратегически достижимая мечта, которую мы хотим внедрить как можно скорее, сформировав коалицию стран ЕС, которые в хорошем смысле этого слова станут лоббистами Украины на этом сложном пути", — поделился Зеленский с журналистами.

Он пояснил, что Украина хочет сформировать коалицию из тех стран ЕС, которые будут лоббировать кандидатуру страны. Киев сейчас находится на сложном пути, отметил Зеленский.

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