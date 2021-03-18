Путин: Мы сделаем всё для обеспечения безопасности в Крыму

Власти России готовы делать всё необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность в Крыму. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Хочу подчеркнуть: мы делаем и сделаем всё для обеспечения в Крыму стабильности и безопасности, для дальнейшего комплексного развития транспорта, энергетики, всей инфраструктуры", — сказал глава государства в ходе телемоста по вопросам водоснабжения в Крыму.

По словам президента, особое внимание будет уделено инфраструктуре полуострова, местным предприятиям и сфере туризма, что позволит добиться дополнительных инвестиций в регион.

Ранее в ходе сегодняшней встречи с представителями общественности Крыма Путин поздравил жителей региона с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

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