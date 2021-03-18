"Это праздник для всех нас, всей страны": Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией

Президент Владимир Путин во время общения с жителями Крыма поздравил их с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.

"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России. А встречи с крымчанами и севастопольцами, приуроченные к этой без всякого преувеличения исторической дате, становятся традицией", — начал общение с жителями полуострова глава государства.

Он подчеркнул, что необходимо, чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, современными и безопасными регионами с самыми высокими стандартами жизни. Так, президент рассказал, что после воссоединения с Россией количество медицинских учреждений в Крыму увеличилось в два раза, а в Севастополе — в 4,6.

Напомним, Крым вошёл в состав России ровно семь лет назад по результатам референдума, на котором за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран не признали итогов голосования, однако, как позднее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.

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