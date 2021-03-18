"Это праздник для всех нас, всей страны": Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией
Глава государства отметил, что встречи с крымчанами и севастопольцами, приуроченные к этой дате, становятся традицией.
Путин поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с Россией
Президент Владимир Путин во время общения с жителями Крыма поздравил их с седьмой годовщиной воссоединения полуострова с Россией.
"Это праздник для всех нас, для всей нашей страны, большой, огромной России. А встречи с крымчанами и севастопольцами, приуроченные к этой без всякого преувеличения исторической дате, становятся традицией", — начал общение с жителями полуострова глава государства.
"Не хотели допустить кровопролития": В Минобороны рассказали о действиях российских военных в Крыму в 2014 году
Он подчеркнул, что необходимо, чтобы Крым и Севастополь были самодостаточными, современными и безопасными регионами с самыми высокими стандартами жизни. Так, президент рассказал, что после воссоединения с Россией количество медицинских учреждений в Крыму увеличилось в два раза, а в Севастополе — в 4,6.
Напомним, Крым вошёл в состав России ровно семь лет назад по результатам референдума, на котором за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран не признали итогов голосования, однако, как позднее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
Лента новостей
"Не хотели допустить кровопролития": В Минобороны рассказали о действиях российских военных в Крыму в 2014 году
сегодня в 11:06
Россиянку задержали на польской границе, когда она сбегала с годовалым сыном от мужа-тирана
сегодня в 11:01
Тихановская объявила об онлайн-голосовании для подготовки переговоров с властями Белоруссии
сегодня в 10:59
Выбор редакции
Путин заявил, что США придётся считаться с интересами России
"Стакан с утра засадят — и им всё равно". Путин напомнил о состоянии крымских санаториев при Украине
В Совфеде поддержали идею сделать нерабочим день воссоединения России и Крыма
Кличко объявил о вводе в Киеве "сурового" карантина
В Петербурге неизвестный попытался обокрасть музей Иосифа Бродского - видео
Комментариев: 0