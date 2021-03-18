Россиянку задержали на польской границе, когда она сбегала с годовалым сыном от мужа-тирана
Супруг установил запрет на выезд сына из Европы и забрал у женщины загранпаспорт. В ситуацию уже вмешались дипломаты, но прогнозы печальны.
Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти на родину из Германии своего годовалого сына, но была задержана польскими пограничниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского генконсула в Гданьске Виктора Колесникова.
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"В официальном письме нам сообщили, что в шенгенской базе данных она фигурирует как мать несовершеннолетнего ребёнка, которой не было дано разрешение его забирать и вывозить в другую страну", — поделился дипломат.
В свою очередь РЕН сообщает, что россиянка была вынуждена сбежать от мужа-тирана и оставить с ним ребёнка просто не могла. Со слов Виктории, они с супругом проживали в немецком городе Швальмштадт. Сперва всё было хорошо, но после рождения сына Михаэла отношения в паре испортились. Виктория вместе с малышом два месяца скрывалась в женском приюте, но затем решила вернуться в Россию, однако муж установил запрет на выезд сына из Европы и забрал у жены загранпаспорт.
Сегодня суд в Браневе будет решать, что делать дальше. На месте находится российский консул-советник, чтобы разбираться в ситуации и выяснять происходящее.
По словам генконсула, дело осложняется тем, что у матери и ребёнка есть как российское, так и немецкое гражданство, то есть на них распространяются законы еврозоны.
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"Такое же законодательство в этом вопросе действует и в России. Без разрешения мужа женщина с ребёнком не может выехать в другую страну и наоборот", — напомнил дипломат.
Ранее Лайф рассказывал, как Окружной суд Темпельхоф-Кройцберг в Германии лишил родительских прав россиян Юлию и Евгения Зайберт, проживающих в Берлине. До этого полиция ворвалась в их дом, развела супругов по разным комнатам и забрала троих детей. Как позже выяснилось, несовершеннолетних направили в клинику. В произошедшее уже вмешалось российское посольство, а вице-спикер Госдумы Пётр Толстой взял ситуацию под личный контроль.
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