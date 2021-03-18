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Россиянку задержали на польской границе, когда она сбегала с годовалым сыном от мужа-тирана

Супруг установил запрет на выезд сына из Европы и забрал у женщины загранпаспорт. В ситуацию уже вмешались дипломаты, но прогнозы печальны.

18 марта 2021, 11:01

Гражданка России Виктория Иккерт пыталась вывезти на родину из Германии своего годовалого сына, но была задержана польскими пограничниками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российского генконсула в Гданьске Виктора Колесникова.

Фото © Телеграм-канал "Партизан Выползов"

Фото © Телеграм-канал "Партизан Выползов"

"В официальном письме нам сообщили, что в шенгенской базе данных она фигурирует как мать несовершеннолетнего ребёнка, которой не было дано разрешение его забирать и вывозить в другую страну", поделился дипломат.

В свою очередь РЕН сообщает, что россиянка была вынуждена сбежать от мужа-тирана и оставить с ним ребёнка просто не могла. Со слов Виктории, они с супругом проживали в немецком городе Швальмштадт. Сперва всё было хорошо, но после рождения сына Михаэла отношения в паре испортились. Виктория вместе с малышом два месяца скрывалась в женском приюте, но затем решила вернуться в Россию, однако муж установил запрет на выезд сына из Европы и забрал у жены загранпаспорт.

В Германии лишили родительских прав россиян, у которых забрали троих детей

В Германии лишили родительских прав россиян, у которых забрали троих детей

Сегодня суд в Браневе будет решать, что делать дальше. На месте находится российский консул-советник, чтобы разбираться в ситуации и выяснять происходящее.

По словам генконсула, дело осложняется тем, что у матери и ребёнка есть как российское, так и немецкое гражданство, то есть на них распространяются законы еврозоны.

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"Такое же законодательство в этом вопросе действует и в России. Без разрешения мужа женщина с ребёнком не может выехать в другую страну и наоборот", — напомнил дипломат.

Во Франции у россиянки отобрали ребёнка и поместили его в детдом

Во Франции у россиянки отобрали ребёнка и поместили его в детдом

Ранее Лайф рассказывал, как Окружной суд Темпельхоф-Кройцберг в Германии лишил родительских прав россиян Юлию и Евгения Зайберт, проживающих в Берлине. До этого полиция ворвалась в их дом, развела супругов по разным комнатам и забрала троих детей. Как позже выяснилось, несовершеннолетних направили в клинику. В произошедшее уже вмешалось российское посольство, а вице-спикер Госдумы Пётр Толстой взял ситуацию под личный контроль.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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