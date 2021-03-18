В Кремле посоветовали полку имени Кадырова озвучить претензии к "Новой газете" в суде
По словам Пескова, существуют юридические процедуры и инструменты, "которые можно и нужно задействовать" в этом вопросе.
Фото © ТАСС/ Руслан Касумов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение сотрудников полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни к Владимиру Путину после статьи в "Новой газете" о "казнях" в республике. По словам представителя Кремля, эта просьба не по адресу, однако всегда возможность судебного опротестования спорных материалов.
"Существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать", — посоветовал представителям полка Кадырова Дмитрий Песков.
При этом он обратил внимание, что в юридической практике нет понятия "информационная война", используемого заявителями в обращении к Путину.
"Но существуют такие понятия как клевета, и оперировать нужно такими понятиями", —добавил он.
Напомним, что ранее чеченские силовики обратились к президенту Путину с призывом наказать "Новую газету" опубликовавшую материал о массовых расправах в их регионе. Они отметили что, после того как была ликвидирована банда эмира группировки "Имарат Кавказ"* Аслана Бютукаева, против полка имени Кадырова началась настоящая информационная война, главным рупором которой якобы является указанное СМИ.
* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.
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