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В Кремле посоветовали полку имени Кадырова озвучить претензии к "Новой газете" в суде

По словам Пескова, существуют юридические процедуры и инструменты, "которые можно и нужно задействовать" в этом вопросе.

18 марта 2021, 10:41
<p>Фото © ТАСС/ Руслан Касумов</p>

Фото © ТАСС/ Руслан Касумов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обращение сотрудников полка имени Ахмата Кадырова при МВД Чечни к Владимиру Путину после статьи в "Новой газете" о "казнях" в республике. По словам представителя Кремля, эта просьба не по адресу, однако всегда возможность судебного опротестования спорных материалов.

Бойцы полка Кадырова обратились к Путину после публикаций о "казнях" в Чечне

Бойцы полка Кадырова обратились к Путину после публикаций о "казнях" в Чечне

"Существуют юридические процедуры и инструменты, которые можно и нужно задействовать", — посоветовал представителям полка Кадырова Дмитрий Песков.

При этом он обратил внимание, что в юридической практике нет понятия "информационная война", используемого заявителями в обращении к Путину.

"Но существуют такие понятия как клевета, и оперировать нужно такими понятиями", —добавил он.

Кадыров: С бандподпольем в Чечне полностью покончено

Кадыров: С бандподпольем в Чечне полностью покончено

Напомним, что ранее чеченские силовики обратились к президенту Путину с призывом наказать "Новую газету" опубликовавшую материал о массовых расправах в их регионе. Они отметили что, после того как была ликвидирована банда эмира группировки "Имарат Кавказ"* Аслана Бютукаева, против полка имени Кадырова началась настоящая информационная война, главным рупором которой якобы является указанное СМИ.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Берковиц Алексей
Берковиц Алексей

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