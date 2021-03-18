В Кремле не исключили личного визита Путина на концерт в честь годовщины воссоединения Крыма с РФ
Шоу состоится сегодня на арене "Лужников".
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин может принять участие в сегодняшнем концерте по случаю годовщины воссоединения Крыма с Россией, который планируется в столичных "Лужниках". Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Мы не исключаем такой возможности, если такое решение будет принято самим президентом", — сказал Песков журналистам.
Напомним, Крым вошёл в состав России ровно семь лет назад по результатам референдума, на котором за это проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда западных стран не признали итогов голосования, однако, как позднее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине.
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