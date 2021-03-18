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В Кремле рассказали, планирует ли Путин лично заслушать вызванного на консультации российского посла в США

Различные ведомства планируют обсудить с дипломатом события, связанные с российско-американскими отношениями.

18 марта 2021, 10:09
<p>Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Посол России в США Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Президент России Владимир Путин не планирует личной встречи с послом РФ в США Анатолием Антоновым, однако, если такая необходимость появится, приём будет организован. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В настоящий момент нет таких конкретных планов. Но посол в любом случае будет в Москве, очевидно, не один день, и в случае необходимости президент примет решение о заслушивании посла", — сказал Песков.

Посол России в США отправится на консультации в Москву 20 марта

Посол России в США отправится на консультации в Москву 20 марта

Как сообщал накануне Лайф, в ходе встреч в МИД России и других ведомствах с Анатолием Антоновым планируется обсудить пути выправления пребывающих в кризисе российско-американских связей, а также недавние резонансные заявления президента США Джо Байдена.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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