YouTube ввёл ограничения для канала "Вести Крым" в годовщину воссоединения с Россией

Видеохостинг YouTube заблокировал возможность публикаций и прямых трансляций на канале "Вести Крым" в годовщину воссоединения полуострова с Россией. Ограничения были введены на неделю, а причиной стала публикация двухлетней давности.

Речь идёт о материале, посвящённом преступлениям фашистов, с заголовком "Вот кто в почёте на Украине: видео преступлений войск СС против народа СССР". Публикация была проиллюстрирована хроникой времён Великой Отечественной войны, в том числе кадрами, на которых нацисты во время еврейских зачисток сжигают сёла.

Оказалось, что, по мнению администрации сервиса YouTube, такое видео нарушает запрет на демонстрацию насильственных действий против определённой группы людей или даже содержит призывы их совершать. Хостинг предупредил владельцев канала, что они на испытательном сроке: если в течение трёх месяцев у них обнаружат ещё какие-либо нарушения, "Вести Крым" заблокируют полностью.

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