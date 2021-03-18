Кремль — о словах Байдена про Путина: Это очень плохие высказывания
Подобные заявления свидетельствуют о том, что американский лидер не хочет налаживать отношения с РФ, считает Дмитрий Песков.
Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС / Михаил Климентьев / Пресс-служба Президента РФ, © Getty Images / Erin Scott-Pool
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал оскорбления, которые накануне озвучил в сторону Владимира Путина глава Белого дома Джо Байден.
"Я бы не был многословным, реагируя на это. Скажу только, что это очень плохие высказывания президента США. Он однозначно не хочет налаживать отношения с нашей страной. И дальше будем исходить из этого", — отметил представитель Кремля.
Песков напомнил, что в связи с этими заявлениями Байдена в Москву приглашён российский посол Анатолий Антонов для консультаций и "ревизии двусторонних российско-американских отношений".
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
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