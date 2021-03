"На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: Do u know that old chap Joe is mothafucka? ("Знаете ли вы, что старина Джо — ублюдок?" — Прим. Лайфа), то я бы ответил: Oohoo, I do. ("О да, я знаю". — Прим. Лайфа), — приводит слова Суркова телеграм-канал директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.