Cурков назвал Байдена мазафакой после его оскорбительного заявления в адрес Путина
Ранее за президента вступились и другие российские политики.
Владислав Сурков. Фото © Kremlin
Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков назвал американского лидера Джо Байдена ублюдком на его родном языке. Так он ответил на вопрос журналистов о мнении по поводу вчерашних слов главы Белого дома про лидера РФ.
"На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: Do u know that old chap Joe is mothafucka? ("Знаете ли вы, что старина Джо — ублюдок?" — Прим. Лайфа), то я бы ответил: Oohoo, I do. ("О да, я знаю". — Прим. Лайфа), — приводит слова Суркова телеграм-канал директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.
Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.
Выбор редакции
Песков — о заявлениях Байдена: В истории отношений России и США такого не было
"На случай катастрофического сценария". Политолог отреагировал на слова Суркова об "обнулении" президентских сроков
Захарова — о поведении США: Их собственная идеология находится в тупике
В Совфеде поддержали идею сделать нерабочим день воссоединения России и Крыма
Рома Жёлудь признался, что занимался эскортом с мужчинами, и назвал свои расценки
Комментариев: 0