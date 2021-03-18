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Категорий: 18

Cурков назвал Байдена мазафакой после его оскорбительного заявления в адрес Путина

Ранее за президента вступились и другие российские политики.

18 марта 2021, 10:01
<p>Владислав Сурков. Фото © Kremlin</p>

Владислав Сурков. Фото © Kremlin

Бывший помощник президента России Владимира Путина Владислав Сурков назвал американского лидера Джо Байдена ублюдком на его родном языке. Так он ответил на вопрос журналистов о мнении по поводу вчерашних слов главы Белого дома про лидера РФ.

"На этот вопрос даже не знаю, что и ответить. Вот если бы меня спросили: Do u know that old chap Joe is mothafucka? ("Знаете ли вы, что старина Джо — ублюдок?" — Прим. Лайфа), то я бы ответил: Oohoo, I do. ("О да, я знаю". — Прим. Лайфа), — приводит слова Суркова телеграм-канал директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Захарова: Даже в США не могут объяснить, что произошло на интервью с Байденом

Захарова: Даже в США не могут объяснить, что произошло на интервью с Байденом

Напомним, накануне американский лидер Джо Байден заявил, что Россия должна заплатить за "вмешательство" в выборы в США. Вместе с тем в беседе с телеканалом ABC политик оскорбил российского лидера Владимира Путина, чем вызвал бурную реакцию в политическом обществе. На его выпад уже отреагировали председатель Государственной думы Вячеслав Володин, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак и глава Республики Крым Сергей Аксёнов, а вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв не исключил ответных действий, если в администрации Байдена не извинятся за его слова.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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