В Самаре женщина прыгнула в канализацию за провалившимся туда 4-летним сыном — видео
СКР по факту происшествия возбудил уголовное дело.
В Самаре женщина прыгнула в канализацию за провалившимся туда сыном. © Telegram / 360tv, ЧП ЖИЗНЬ ТОЛЬЯТТИ
В Самаре женщина прыгнула в канализационный люк после того, как туда провалился её ребёнок. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала "360".
Четырёхлетний малыш играл в сугробе, пока его мать стояла в нескольких метрах от него. Внезапно мальчик провалился в открытую канализацию, которую не было видно из-за большого количества снега. Увидев это, женщина бросилась за своим ребёнком. Очевидцы тут же вызвали на место спасателей и посоветовали матери не поднимать сына на поверхность собственными силами.
Врачи диагностировали у женщины двусторонний перелом. Пострадал и сам ребёнок, сейчас он находится в больнице.
По словам главы семейства, коммунальщики уверяют, что ещё месяц назад канализация в этом месте была закрыта. Там полагают, что крышку люка могли украсть. Мужчина же настаивает на том, чтобы в подобных случаях опасные места помечали специальными флажками или же железные люки были заменены на менее ценные. Тем временем Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ ("Оказание услуг и выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности").
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Ранее Лайф сообщал, что на Сахалине в один день сразу два малолетних ребёнка провалились в канализационный люк.
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