На Камчатке экстремалы засняли извержение вулкана у самого жерла и пожарили на лаве сосиски — видео

На Камчатке экстремалы засняли извержение вулкана, находясь прямо у его жерла. Видео © Instagram / slavabatash

Экстремалы на Камчатке засняли извержение на Ключевской сопке, находясь непосредственно в эпицентре событий — прямо у жерла вулкана. Видео со смелым и немного безрассудным поступком молодые люди выложили в "Инстаграме".

Помимо утоления голода духовного путём любования на хоть и опасное, но крайне захватывающее зрелище в виде извергающегося вулкана, туристы решили утолить и голод физический: сначала они попытались пожарить бананы прямо на горящей магме из жерла, но попытка ожидаемо не увенчалась успехом.

Поэтому, чтобы не лицезреть извержение на пустой желудок, экстремалы спустились ниже по склону, где пожарили себе яичницу и сосиски на уже застывшей, но всё ещё очень и очень горячей лаве, после чего вновь поднялись наверх.

Ранее Лайф показывал, как на Сицилии началось извержение вулкана Этна.

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