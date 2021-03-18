Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

На Камчатке экстремалы засняли извержение вулкана у самого жерла и пожарили на лаве сосиски — видео

А вот попытка приготовить бананы на огне оказалась неудачной.

18 марта 2021, 09:40

На Камчатке экстремалы засняли извержение вулкана, находясь прямо у его жерла. Видео © Instagram / slavabatash

Экстремалы на Камчатке засняли извержение на Ключевской сопке, находясь непосредственно в эпицентре событий — прямо у жерла вулкана. Видео со смелым и немного безрассудным поступком молодые люди выложили в "Инстаграме".

Помимо утоления голода духовного путём любования на хоть и опасное, но крайне захватывающее зрелище в виде извергающегося вулкана, туристы решили утолить и голод физический: сначала они попытались пожарить бананы прямо на горящей магме из жерла, но попытка ожидаемо не увенчалась успехом.

Фантастическое зрелище: на Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка — видео

Фантастическое зрелище: на Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка — видео

Поэтому, чтобы не лицезреть извержение на пустой желудок, экстремалы спустились ниже по склону, где пожарили себе яичницу и сосиски на уже застывшей, но всё ещё очень и очень горячей лаве, после чего вновь поднялись наверх.

Ранее Лайф показывал, как на Сицилии началось извержение вулкана Этна.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,9

16 марта, 19:03

Фантастическое зрелище: на Камчатке извергается вулкан Ключевская сопка — видео

9 марта, 18:12

В Кремле посоветовали полку имени Кадырова озвучить претензии к "Новой газете" в суде

сегодня в 10:41
Life

Россиянку задержали на польской границе, когда она сбегала с годовалым сыном от мужа-тирана

сегодня в 11:01

Тихановская объявила об онлайн-голосовании для подготовки переговоров с властями Белоруссии

сегодня в 10:59

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1