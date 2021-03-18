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В Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил

Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

18 марта 2021, 09:31
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Новочебоксарске 11-летний мальчик выпал с 25-го этажа и выжил. Сейчас школьник находится в реанимации в очень тяжёлом состоянии, за его жизнь борются врачи, сообщает Лайфу источник.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

По его данным, сегодня ребёнок ушёл с уроков, а около девяти утра его нашли у жилого дома. Мальчик выжил после падения с высоты благодаря "газели", припаркованной у многоэтажки.

А ранее Лайф рассказывал, как в Перми в лифте многоэтажного дома мужчина несколько раз ударил 10-летнего ребёнка. Видео с камер наблюдения было опубликовано в соцсетях. Сейчас полиция проводит проверку.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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