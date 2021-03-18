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Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью России

Там напомнили, что продолжат поддерживать территориальную целостность Украины.

18 марта 2021, 09:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Страны G7 не признают Крым частью России. Об этом заявили главы министерств иностранных дел Великобритании, США, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии в связи с семилетием воссоединения Крыма с Россией.

"G7 сохраняет приверженность курсу на введение санкций и продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах", — говорится на сайте правительства председательствующей в G7 Великобритании.

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Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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