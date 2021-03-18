Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью России

Страны G7 не признают Крым частью России. Об этом заявили главы министерств иностранных дел Великобритании, США, Германии, Италии, Канады, Франции и Японии в связи с семилетием воссоединения Крыма с Россией.

"G7 сохраняет приверженность курсу на введение санкций и продолжит поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в её международно признанных границах", — говорится на сайте правительства председательствующей в G7 Великобритании.

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.