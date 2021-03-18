"Глупость и тупость": В Крыму резко высказались о блокаде полуострова
Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы, отметили там.
Фото © ТАСС / Мальгавко Сергей
Обойти санкционные барьеры вокруг Республики Крым — элементарно. Так считает её постпред при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
"Всегда из таких ситуаций выход найти легко. Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы. Если на Украине считают, что им удастся создать санкционные барьеры или блокады вокруг российского Крыма, то это полная глупость и тупость", — сказал он в интервью РИА "Новости".
"На восход солнца не обижаются": В Совфеде ответили на слова украинского депутата об изменении позиции Китая по Крыму
Также Мурадов отметил, что есть ряд государств, заинтересованных в открытии своих представительств в Крыму. Каких именно, он не указал, чтобы не повторилась ситуация с китайской делегацией, визит которой породил на Украине "необоснованную истерику".
Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.
Выбор редакции
Главы МИД стран G7 заявили, что не признают Крым частью России
"Подрывают свой авторитет": Политолог оценил новые санкции США против России
В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима в России
Казахстанский город Мангистау накрыла мощнейшая песчаная буря — видео
В Новочебоксарске школьник выпал с 25-го этажа, приземлился на машину и выжил
Комментариев: 0