Обойти санкционные барьеры вокруг Республики Крым — элементарно. Так считает её постпред при президенте РФ, вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

"Всегда из таких ситуаций выход найти легко. Любой бизнес, как вода или песок, всегда просочится сквозь пальцы. Если на Украине считают, что им удастся создать санкционные барьеры или блокады вокруг российского Крыма, то это полная глупость и тупость", — сказал он в интервью РИА "Новости".

Также Мурадов отметил, что есть ряд государств, заинтересованных в открытии своих представительств в Крыму. Каких именно, он не указал, чтобы не повторилась ситуация с китайской делегацией, визит которой породил на Украине "необоснованную истерику".

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году — за это на референдуме проголосовало более 96% жителей полуострова. Власти Украины, США и ряда стран Запада не признали итогов голосования. Как позднее отметил президент РФ Владимир Путин, вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно и Россия не будет ни с кем обсуждать возврат полуострова Украине. По данным ВЦИОМа, к воссоединению Крыма с РФ сейчас положительно относится почти 90% россиян.

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