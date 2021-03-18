"Альфа-банк" пообещал клиентам миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках

"Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию, чтобы дать показания для следствия", — рассказал представитель кредитной организации.

Пока на эти цели "Альфа-банк" выделил пять миллионов рублей, однако при необходимости общая сумма может быть увеличена. Отмечается, что информацию о мошенниках можно отправить на специальный почтовый ящик с 17 марта по 30 апреля, а выплаты будут начисляться исключительно на счета банка. Все данные о заявителях останутся анонимны. Кроме того, в компании уточнили, что за всю предоставленную информацию клиент несёт личную ответственность.