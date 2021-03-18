"Альфа-банк" пообещал клиентам миллион рублей за информацию о телефонных мошенниках
Информацию о злоумышленниках можно отправить на специальный почтовый ящик с 17 марта по 30 апреля.
Фото © ТАСС / Ольга Зиновская
"Альфа-банк" решил выплачивать крупные денежные вознаграждения своим клиентам за информацию о телефонных мошенниках, которая поможет их поймать. Как сообщает РБК, сумма одного такого вознаграждения будет равняться миллиону рублей.
"Участник сможет узнать о том, что его информация помогла поймать мошенника, когда мы свяжемся с ним и попросим пойти в полицию, чтобы дать показания для следствия", — рассказал представитель кредитной организации.
Пока на эти цели "Альфа-банк" выделил пять миллионов рублей, однако при необходимости общая сумма может быть увеличена. Отмечается, что информацию о мошенниках можно отправить на специальный почтовый ящик с 17 марта по 30 апреля, а выплаты будут начисляться исключительно на счета банка. Все данные о заявителях останутся анонимны. Кроме того, в компании уточнили, что за всю предоставленную информацию клиент несёт личную ответственность.
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