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Деньги в обмен на данные: мошенники придумали новый способ обмана россиян

Теперь злоумышленники выдают себя за организаторов лотереи.

18 марта 2021, 01:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Мошенники продолжают выдумывать новые схемы по краже денег с банковских карт россиян. Теперь они усовершенствовали классическую схему обмана: клиентам российских банков поступают электронные письма с обещанием финансовой выгоды в обмен на сведения о карте. О новой схеме рассказали РИА Новости.

Преступники стали представляться сотрудниками лотерейных организаций, предлагая бесплатный билет. Потом оказывается, что выигрыш можно якобы получить только переводом на банковскую карту, данные которой мошенники просят указать на фишинговом сайте.

Подобных ресурсов, маскирующихся под государственные лотереи, в сети насчитывается несколько тысяч. Крупнейшие распространители лотерейных билетов рекомендуют пользователям проверять, с каких номеров и адресов приходят сообщения о выигрышах и предложениях, игнорировать письма с сомнительных адресов.

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Ранее Лайф рассказывал о другой схеме: мошенники по телефону представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве подробности предыдущей попытки обмана, таким образом пытаясь войти в доверие. Затем преступники сообщают клиенту о взломе его личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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