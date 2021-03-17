Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

В России выявлена очередная схема мошенничества. Теперь злоумышленники повторно звонят клиентам банков, которых не удалось обмануть в первый раз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова. Также информацию изданию подтвердили в Центробанке и нескольких крупных кредитных организациях.

Как стало известно, по новой схеме мошенники по телефону представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве подробности предыдущей попытки обмана, таким образом пытаясь войти в доверие. Затем преступники сообщают клиенту о взломе его личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису.

"Для решения "проблемы" человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", — пояснил Сизов.

По информации компании BrandMonitor, предоставляющей услуги по защите брендов в Интернете, в прошлом году россиян обманули в целом на 150 миллиардов рублей. При этом наибольшую сумму (66 миллиардов рублей) доверчивые люди перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах оказались фиктивные медицинские услуги и фальшивые интернет-магазины.

А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, по которой злоумышленники рассылают СМС с информацией о поступлении "бонуса от государства", а затем пугают получателя судебным разбирательством, если он не перейдёт по ссылке.

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