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Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков

Злоумышленники повторно звонят тем, кого не удалось обмануть в первый раз.

17 марта 2021, 08:48
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России выявлена очередная схема мошенничества. Теперь злоумышленники повторно звонят клиентам банков, которых не удалось обмануть в первый раз. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на начальника отдела по противодействию мошенничеству IT-компании "Инфосистемы Джет" Алексея Сизова. Также информацию изданию подтвердили в Центробанке и нескольких крупных кредитных организациях.

Как стало известно, по новой схеме мошенники по телефону представляются сотрудниками службы безопасности банка и рассказывают потенциальной жертве подробности предыдущей попытки обмана, таким образом пытаясь войти в доверие. Затем преступники сообщают клиенту о взломе его личного кабинета и предлагают восстановить доступ к сервису.

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"Для решения "проблемы" человеку предлагают назвать код снятия переадресации СМС от оператора связи. В действительности же таким образом мошенники пытаются сбросить действующий пароль от личного кабинета, а наличие кода позволит им получить доступ к управлению функцией переадресации сообщений абонента", — пояснил Сизов.

По информации компании BrandMonitor, предоставляющей услуги по защите брендов в Интернете, в прошлом году россиян обманули в целом на 150 миллиардов рублей. При этом наибольшую сумму (66 миллиардов рублей) доверчивые люди перевели псевдобанковским сотрудникам. На втором и третьем местах оказались фиктивные медицинские услуги и фальшивые интернет-магазины.

Центробанк предложил ещё один способ борьбы с мошенниками

Центробанк предложил ещё один способ борьбы с мошенниками

А ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества, по которой злоумышленники рассылают СМС с информацией о поступлении "бонуса от государства", а затем пугают получателя судебным разбирательством, если он не перейдёт по ссылке.

Эксперт по кибербезопасности призвал россиян не мечтать о "халявных бонусах от государства"

Эксперт по кибербезопасности призвал россиян не мечтать о "халявных бонусах от государства"

Авторы
Евгения Измайлова
Евгения Измайлова

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