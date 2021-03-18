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За сутки в России выявили менее 10 тысяч новых случаев коронавируса

В Москве +1934 заболевших.

18 марта 2021, 08:14
<p>Фото © ТАСС / Ковалев Петр</p>

Фото © ТАСС / Ковалев Петр

За сутки в России выявили 9 803 новых случая коронавируса, умерло 460 пациентов, выздоровело — 12 061. Такие данные приводит оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

В пятёрке по заболеваемости — Москва (+1934 случая за сутки), Петербург (+918), Подмосковье (+537), Нижегородская (+349) и Ростовская (+240) области. В остальных регионах ситуация выглядит так:

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по заболевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Больше всего выздоровевших в Петербурге (+2041 за сутки), Москве (+1760), Подмосковье (+569), Нижегородской (+399) и Астраханской (+314) областях. Ситуация в других регионах выглядит следующим образом:

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Статистика по выздоровевшим. Фото © стопкоронавирус.рф

Всего с начала эпидемии в нашей стране зафиксировали 4 428 239 заболевших в 85 регионах. За весь период умерло 93 8247 пациентов, 4 037 036 человек выздоровело.

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Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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