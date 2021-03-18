Медик предупредил о светящихся ногтях после приёма лекарств от коронавируса

У пациентов с коронавирусной инфекцией может возникать необычное побочное явление. Если человек переболел CoViD-19 и лечился противовирусными препаратами, то у него могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. Причём и на руках, и на ногах. Об этом РИА "Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки", — рассказал он.

Пока причина такого эффекта не известна. Но, по словам Тимакова, на практике светящиеся ногти встречаются у больных часто. Симптомом ковида это считать нельзя, так как причина, скорее всего, в лекарствах.

Ранее в Минздраве предупредили о вероятном влиянии коронавируса на запуск процессов старения.

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