Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Медик предупредил о светящихся ногтях после приёма лекарств от коронавируса

Бывает такое не у всех, и причины пока предстоит выяснить.

18 марта 2021, 03:50
<p>Фото © Unsplash</p>

Фото © Unsplash

У пациентов с коронавирусной инфекцией может возникать необычное побочное явление. Если человек переболел CoViD-19 и лечился противовирусными препаратами, то у него могут светиться ногти при ультрафиолетовом свете. Причём и на руках, и на ногах. Об этом РИА "Новости" рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

"Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки", рассказал он.

Пока причина такого эффекта не известна. Но, по словам Тимакова, на практике светящиеся ногти встречаются у больных часто. Симптомом ковида это считать нельзя, так как причина, скорее всего, в лекарствах.

Выделена группа симптомов, указывающих на заражение коронавирусом

Выделена группа симптомов, указывающих на заражение коронавирусом

Ранее в Минздраве предупредили о вероятном влиянии коронавируса на запуск процессов старения.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1