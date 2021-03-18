Пожилых предупредили о высоком риске повторного заражения коронавирусом
Пенсионеров призывают прививаться вакцинами, а не рассчитывать на иммунитет.
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Риск повторно заразиться коронавирусом увеличивается после возраста 65 лет и старше. К такому выводу пришли датские учёные. Результаты их исследования представлены в журнале Lancet.
Исследователи подсчитали, что в среднем у переболевших ковидом уровень защиты от нового заражения достигает 80,5%. Однако у пожилых он резко падает – сразу до 47,1%.
Поэтому учёные призывают не полагаться на иммунитет организма и прививаться вакцинами от коронавируса. После прививки шансы не заболеть при встрече с коронавирусом резко возрастают. Это показали уже несколько исследований.
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