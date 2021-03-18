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Категорий: 18

Пожилых предупредили о высоком риске повторного заражения коронавирусом

Пенсионеров призывают прививаться вакцинами, а не рассчитывать на иммунитет.

18 марта 2021, 03:23
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Риск повторно заразиться коронавирусом увеличивается после возраста 65 лет и старше. К такому выводу пришли датские учёные. Результаты их исследования представлены в журнале Lancet.

Исследователи подсчитали, что в среднем у переболевших ковидом уровень защиты от нового заражения достигает 80,5%. Однако у пожилых он резко падает – сразу до 47,1%.

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Поэтому учёные призывают не полагаться на иммунитет организма и прививаться вакцинами от коронавируса. После прививки шансы не заболеть при встрече с коронавирусом резко возрастают. Это показали уже несколько исследований.

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Авторы
Григорьев Андрей
Григорьев Андрей

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