Пожилых предупредили о высоком риске повторного заражения коронавирусом

Риск повторно заразиться коронавирусом увеличивается после возраста 65 лет и старше. К такому выводу пришли датские учёные. Результаты их исследования представлены в журнале Lancet.

Исследователи подсчитали, что в среднем у переболевших ковидом уровень защиты от нового заражения достигает 80,5%. Однако у пожилых он резко падает – сразу до 47,1%.

Поэтому учёные призывают не полагаться на иммунитет организма и прививаться вакцинами от коронавируса. После прививки шансы не заболеть при встрече с коронавирусом резко возрастают. Это показали уже несколько исследований.

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