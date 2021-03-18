В ООН рассказали о влиянии погоды на распространение ковида

Динамика распространения CоViD-19 связана в первую очередь с мерами предосторожности, а не с метеорологическими факторами, но это не говорит о том, что нужно ослаблять меры по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте ООН.

"По мнению группы экспертов в области наук о Земле, медицины и общественного здравоохранения, состоящей из 16 человек, динамика распространения CoViD-19 в 2020 году и в начале 2021 года была обусловлена в первую очередь мерами предосторожности, такими как обязательное ношение масок и ограничение поездок, а не метеорологическими факторами", — говорится в сообщении.

К другим значимым факторам относятся поведение людей и демографические характеристики населения, а в последнее время — мутации вируса. Вместе с этим в ООН не отрицают того факта, что сезонность, безусловно, влияет на распространение респираторных вирусных инфекций.

Ранее выяснилось, что медленно ходящие люди особо подвержены коронавирусу. Учёные утверждают, что люди с медленным темпом ходьбы умирают от коронавируса в 3,75 раза чаще.

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