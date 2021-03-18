Физик рассказал, опасны ли магниты с холодильников для человека и техники

Магниты, которые многие массово вешают на холодильник, как правило, абсолютно безвредны. Об этом рассказал преподаватель физики, разработчик программ фестиваля наук Wow! How? Юрий Михайловский.

"Если мы говорим про обычные магниты на холодильник — ферритовые, они создают достаточно слабое магнитное поле. Но сейчас достаточно легко купить магниты другого типа — неодим-железо-боровые стального цвета, они как раз достаточно мощные и уже могут оказать влияние на электронику", — отметил Михайловский в интервью радио Sputnik.

Как отметил специалист, если и украшать чем-то технику, то только слабыми ферритовыми магнитиками. Особенно важно это учитывать, если хочется поместить магнит на компьютер. Мощный магнит может повредить своим полем элементы внутри устройства.

Также Михайловский подчеркнул, что избегать близкого контакта с мощными магнитами необходимо людям, у которых есть кардиостимуляторы.

"Однако у магнитного поля есть ещё одно важное свойство: оно очень быстро падает с расстоянием. Чтобы магнит на нас как-то влиял, надо с ним прямо обниматься, а на расстоянии десять сантиметров никакого взаимодействия не будет", — заключил физик.

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