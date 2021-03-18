Второе дело экс-замминистра культуры Пирумова будут рассматривать заново из-за отставки судьи

Красногорский городской суд Подмосковья из-за отставки судьи заново начнёт рассмотрение по существу второго дела экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова, который не признаёт свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

"Дело в отношении моего подзащитного передано другому судье в связи с тем, что наш судья вышел в отставку. В пятницу состоится первое заседание у нового судьи", — уточнил адвокат Пирумова Фёдор Куприянов.

Правозащитник добавил, что предыдущий судья с середины декабря 2020 года успел провести десять судебных заседаний. Отметим, что помимо Пирумова на скамье подсудимых находятся ещё три фигуранта: Валерий Рогов, Олег Григор и Юлия Бегеза.

По данным следователей, в 2015 году бывший замминистра культуры и занимавший тогда должность главы департамента управления имуществом и инвестиционной политики Министерства культуры РФ Борис Мазо создали преступное сообщество для хищения денег, которые выделялись на реконструкцию Эрмитажа. В состав преступного сообщества были также вовлечены председатель правления банка "Нефтяной альянс" Олег Григор, фактический руководитель группы компаний "Роспан" Никита Колесников, главный инженер ООО "Горизонт" Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и другие лица.

Согласно сведениям следственных органов, в том же году Эрмитаж и подконтрольное обвиняемым ООО "Мехстройтранс" заключили государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее. В ходе его исполнения, считает следствие, было похищено порядка 900 миллионов рублей, а затем путём целого ряда финансовых операций и иных сделок участники преступного сообщества легализовали большую часть похищенных денежных средств (800 миллионов рублей).

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