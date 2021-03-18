В КНДР объяснили нежелание общаться с администрацией Байдена

Американские власти несколько раз за последнее время предпринимали попытки установить связь с КНДР по различным каналам. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"С середины февраля через разные каналы, включая Нью-Йорк, США пытались установить контакт с нами. Но мы думаем, что нет необходимости отвечать на эти уловки США", — говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении Цой Сон Хи.

Представитель корейского МИДа подчеркнула, что переговоры между странами могут состояться только при отказе США от военной политики в отношении Пхеньяна. Также для начала диалога, по мнению Цой Сон Хи, необходима атмосфера, при которой стороны смогли бы на равных сидеть за столом переговоров.

Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке.

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