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Категорий: 18

В КНДР объяснили нежелание общаться с администрацией Байдена

Там подтвердили, что намеренно игнорировали попытки установить контакт.

18 марта 2021, 03:35
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Американские власти несколько раз за последнее время предпринимали попытки установить связь с КНДР по различным каналам. Об этом заявила первый заместитель министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи.

"С середины февраля через разные каналы, включая Нью-Йорк, США пытались установить контакт с нами. Но мы думаем, что нет необходимости отвечать на эти уловки США", — говорится в опубликованном агентством ЦТАК заявлении Цой Сон Хи.

Представитель корейского МИДа подчеркнула, что переговоры между странами могут состояться только при отказе США от военной политики в отношении Пхеньяна. Также для начала диалога, по мнению Цой Сон Хи, необходима атмосфера, при которой стороны смогли бы на равных сидеть за столом переговоров.

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Ранее американские СМИ со ссылкой на собственные источники в Белом доме сообщали, что США почти месяц не могут связаться с КНДР. Пхеньян не выходил на связь даже через свою миссию в ООН в Нью-Йорке.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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