Наследник "Сатаны" и "Тополя". Северная Корея скопировала нашу ракету, и это плохо для США

Оглавление Пока все смеялись Полноценная угроза Дай знать, где ты находишься Корейская ядерная матрёшка

Пока все смеялись

К Северной Корее, точнее к уровню технологичности местного оружия, всегда относились с насмешкой, не без причин считая вооружение из КНДР в лучшем случае плохой репликой советского и российского, подкормленной дешёвыми стероидами. Однако именно из-за способности создавать оружие массового поражения КНДР существует и сегодня — ни США, ни другие страны НАТО не решились на прямую военную интервенцию в страну, которая в случае необходимости может бросить в пламя ядерной войны не только ближайших соседей, но и вообще любого агрессора.

Нелишним будет напомнить, что международные санкции за создание ядерного оружия против КНДР ввели ещё в 2006 году, а прямое экономическое давление на страну началось ещё в середине 90-х. За почти четверть века под экономическими ограничениями и мощнейшим дипломатическим давлением в КНДР научились не только решать насущные проблемы (пусть плохо и не всегда эффективно), но и активно работали над собственным ядерным щитом.

Фото © KOREA CENTRAL TELEVISION

Попытки повлиять на прогресс КНДР в создании ядерного оружия к середине 2020 года не поддаются счёту, и любопытно, что, несмотря на отправку к берегам страны нескольких авианосцев и размещение компонентов системы ПРО в соседних странах, у КНДР имеются небольшие, малочисленные, но способные действовать в случае полномасштабной войны наземный и морской компоненты ядерной триады.

Полноценная угроза

К созданию подвижных ракетных комплексов, таких как российские "Тополь-М" или "Ярс", в КНДР пришли не от хорошей жизни. Фактически вся страна накрыта радиоэлектронным "колпаком": в Южной Корее базируются самолёты-разведчики США, в Японии — радары и часть системы противоракетной обороны, размещённая на кораблях ВМС США. От идеи шахтного базирования в Северной Корее отказались давно, и правильнее было бы сказать, что такую идею из-за близости потенциального врага не рассматривали в принципе. Зато советский опыт в создании мобильных ракетных комплексов корейцам пригодился — почти все баллистические ракеты, когда-либо созданные в КНДР, предполагали размещение на грузовых платформах.

В этом смысле ракета, показанная во время военного парада по случаю 75-летия правящей Трудовой партии Кореи, — не только уникальный инструмент для проведения внешней политики, но и оружие, выходящее из ряда вон по многим параметрам. Новая ракета заметно больше последней новинки корейского ВПК — межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Дальность новой ракеты, исходя из размеров и вероятного применения нескольких ступеней для вывода на орбиту, может достигать 15 тыс. километров, что на 3 тыс. километров больше, чем у "Хвасон-15".

Дай знать, где ты находишься

Бывший консультант по системам наведения баллистических ракет компании Boeing Ground and Guidance Subsystems, военный эксперт и майор стратегического командования в отставке Майкл Терри пояснил, что у новой корейской ракеты есть одно серьёзное достоинство и один недостаток, который фактически делает невозможным её боевое применение в современной войне.

Для того чтобы ракету с огромной массой можно было перевозить, корейцы применили китайский 22-колёсный тягач. Кроме демонстрации на парадах, корейская МБР ни на что не годится. Это по-прежнему с высокой долей вероятности моноблочная ракета, поэтому перехватить её не составит большого труда. ВМС США давно умеют сбивать такие цели. О прорыве ПВО не может быть и речи. Майкл Терри Бывший консультант по системам наведения баллистических ракет компании Boeing Ground and Guidance Subsystems

Бывший командир 105-го ракетного полка, полковник РВСН СССР в запасе Виктор Дружинский не разделяет ехидства американских экспертов относительно северокорейских технологий. Бывший ракетчик заявил, что новую ракету могли построить на технологиях советских конструкторских бюро, работавших над ракетой Р-36, прозванной на западе "Сатаной" за разрушительную силу.

"Хвасон-15" делали на обломках технологий "южан" (имеется в виду КБ "Южное". — Прим. автора). Мне вообще непонятно, почему американцы на эту тему зубоскалят. КНДР вполне по силам ударить по западному побережью США — район ПРО на Аляске слабенький, поэтому смахнуть с карты значительную часть Америки корейцы могут запросто Виктор Дружинский Бывший командир 105-го ракетного полка РВСН СССР

Ещё одно открытие от бывшего ракетчика состоит в том, что частично схема вывода ракеты на "точку" (место воздушного подрыва) может совпадать с решениями, использованными в ракетном комплексе "Тополь-М", который постепенно снимают с вооружения в России для замены на более перспективный — "Ярс".

Украинские специалисты много с кем работали. С китайцами — точно. И, вероятно, с корейцами тоже успели. Невозможно такого прогресса достичь в одиночку. Не секрет, что "Тополь" создавали с участием украинских специалистов, а куда им было деваться, когда Россия полностью на свои разработки перешла? Никуда, только продавать эти решения на экспорт. Но продали не всё. Например, технологию приготовления твёрдого смесевого топлива ещё, видимо, не отдали, поэтому корейцы вынуждены как-то сами её создавать. Жидкостная ракета — менее стабильна. Больше риска, что что-то пойдёт не так Виктор Дружинский Бывший командир 105-го ракетного полка РВСН СССР

Корейская ядерная матрёшка

Военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов отметил, что хитрость корейцев состоит в том, что показанная на параде МБР может быть лишь макетом и... частью перспективной ударной системы одновременно.

Есть предположение, что по факту показали лишь первую ступень их перспективной космической ракеты-носителя. Каким будет военный потенциал этой системы, сказать пока сложно Михаил Барабанов Военный эксперт Центра анализа стратегий и технологий

Единственным недостатком новой корейской ракеты, по словам специалистов, может стать система управления полётом. Корейская промышленность, которая может и делает хорошие копии советского и российского вооружения, в стратегических вооружениях применяет китайские электронные решения. Их надёжность, как отмечают эксперты, довольно трудно оценить прежде всего из-за закрытости китайских ядерных сил как таковых. Однако новая ракета вскоре может получить твердотопливную модификацию. После такой модернизации дальность и другие характеристики, вероятно, останутся прежними, зато у корейского ВПК появится возможность "делать ракеты как сосиски", соблюдая все заветы холодной войны.